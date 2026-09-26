Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Sáng 26/9, tại Hà Tĩnh, Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả, kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; đồng chí Phạm Mạnh Cường – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, giám sát. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Các đồng chí Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả, kiểm tra, giám sát đợt 3.

Đồng chí Phạm Mạnh Cường – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo.

Về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ thành hệ thống văn bản đồng bộ của tỉnh; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch. Việc phân cấp thẩm quyền được gắn với trách nhiệm cụ thể; hệ thống tiêu chuẩn chức danh thống nhất đến 69/69 xã, phường.

Việc kiên trì bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở cả cấp tỉnh và cấp xã đạt tỷ lệ cao. Việc sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được quan tâm, triển khai khẩn trương. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường được kiện toàn, bổ sung kịp thời.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tỉnh đã ban hành quy định ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, làm tiền đề thu hút nhân lực chất lượng cao vào bộ máy của Đảng, Nhà nước. Công tác chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả bước đầu rõ nét, hoàn thành 100% làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, tạo nền tảng dữ liệu cho các bước số hóa sâu hơn trong công tác cán bộ.

Đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được tăng cường; chất lượng cán bộ cơ sở ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại biểu tham dự hội nghị.

BTV Tỉnh ủy đã kịp thời, nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc, quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu Hà Tĩnh bày tỏ đồng tình với các nội dung đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá của đoàn để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định đây là đợt kiểm tra, giám sát có nội dung rất quan trọng, tập trung vào những nhiệm vụ lớn, có tính xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, kết luận của Trung ương. BTV Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

BTV Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; tiếp tục rà soát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; bám sát chủ trương, chỉ đạo, quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của tỉnh; ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa quản lý cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; góp phần đạt các kết quả tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 233 kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị BTV Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền cập nhật quy định mới của Trung ương để điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương.

Có giải pháp đánh giá thực trạng, xây dựng KPI đánh giá cán bộ cụ thể theo từng sản phẩm; làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả, chất lượng; quan tâm chính sách thu hút cán bộ chất lượng cao; bố trí cán bộ chuyên môn sâu về các đơn vị thiếu cục bộ, góp phần phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ, phần mềm quản lý cán bộ; sớm kiện toàn bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cán bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế phân bổ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.