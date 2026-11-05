Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng tham gia có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn.

Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong triển khai thực hiện Dự án.

Trước ngày 01/7/2025, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án được thực hiện thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền huyện Mai Sơn. Từ ngày 01/7/2025, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Mai Sơn.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi tiếp nhận Dự án, từ ngày 1/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án; ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức xã Mai Sơn và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn trong việc tuân thủ đúng quy trình, tiến độ làm việc và yêu cầu của cuộc giám sát. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các nội dung kết luận; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế đã chỉ ra để báo cáo Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian quy định.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tính tiên phong của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng; tập trung mọi nguồn lực hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào vận hành đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí, bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đoàn khảo sát thực địa tiến độ Dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn cũ nay là xã Mai Sơn.

Đoàn giám sát Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện Mai Sơn cũ nay là Trụ sở xã Mai Sơn.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực địa tiến độ Dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn cũ nay là xã Mai Sơn và Dự án Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện Mai Sơn cũ nay là Trụ sở xã Mai Sơn.

Trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện Mai Sơn cũ nay là Trụ sở xã Mai Sơn được đầu tư xây dựng khang trang.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mai Sơn được bố trí tại tầng 1 trụ sở mới tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho nhân dân.