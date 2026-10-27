Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Ủy ban theo Quyết định số 133-QĐ/ĐUQH ngày 26/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thong-qua-du-thao-bao-cao-ket-qua-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-uy-ban-khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-10440701.html