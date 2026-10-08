Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát 771 quán triệt nội dung hội nghị tại Đảng ủy Công an tỉnh

Cùng dự có Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Đoàn giám sát 771; lãnh đạo đảng ủy 2 đơn vị.

Đại diện Đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn giám sát 771 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với tập thể Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với 5 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và 4 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo về trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, tổ chức thực hiện Thông báo số 81-TB/TW.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, các đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị; chủ động cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thành các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với cá nhân

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, tổ chức thực hiện được quan tâm; việc rà soát, xác định nhu cầu, địa điểm, quy mô trường lớp và các điều kiện liên quan đến đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới được triển khai theo yêu cầu... Qua đó hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đưa các trường giai đoạn I vào vận hành phục vụ năm học 2026 - 2027 và tạo nền tảng triển khai các dự án giai đoạn II.

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Quá trình thực hiện, các đảng ủy đã có một số cách làm hay, sáng tạo, như Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo phát động đợt thi đua đặc biệt “Cao điểm 80 ngày đêm hoàn thành các công trình dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Mẫu Sơn, xã Quốc Khánh”, huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các dự án; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Nghị quyết số 117-NQ/ĐUS ngày 10/11/2025 để lãnh đạo nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: tiến độ hoàn thiện một số thủ tục chuẩn bị và hồ sơ thiết kế dự án còn kéo dài; tiến độ giải ngân, nghiệm thu, thanh toán có thời điểm chưa theo kịp khối lượng thi công…

Đối với các cá nhân được giám sát, Đoàn giám sát đánh giá các cá nhân cơ bản phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được phân công, bám sát chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình thực hiện, các cá nhân đã chủ động cụ thể hóa nội dung chỉ đạo gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, làm rõ thêm kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát 771 phát biểu kết luận tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giám sát trong quá trình phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác giám sát. Đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trường lớp mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin và tạo nền tảng phát triển bền vững tại địa bàn biên giới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng yêu cầu, tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.