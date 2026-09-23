Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)