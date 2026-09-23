Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Từ tuần thứ 2 của tháng 9/2026, El Nino chính thức bước vào giai đoạn rất mạnh (siêu El Nino), là lần thứ 6 trong hơn 70 năm qua đạt cường độ này. Việt Nam đối mặt với nguy cơ hạn khốc liệt, đặc biệt là tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất và phát điện.