Thông qua dự thảo báo cáo giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Mã

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Mã.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sông Mã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Lãnh đạo cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cá nhân. Ban hành các quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Mã.

Công tác quản lý tài chính, tài sản công được quan tâm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Thực hiện công khai, minh bạch việc ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế, quy trình trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người có thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sông Mã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sông Mã phát biểu tại hội nghị.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Mã nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác kê khai tài sản. Rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn, nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra của người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý chặt chẽ tài chính, ngân sách; khẩn trương lập phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng điều tra đối với các vụ án về ma túy.