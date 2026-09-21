Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh
Ngày 21/9, Đoàn Giám sát số 02 theo Quyết định số 429 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các kiến nghị, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với Đảng ủy Công an tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn, cùng các thành viên đoàn giám sát.
Tại hội nghị, Đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh. Theo đó, Đảng uỷ Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc xác định rõ trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quan tâm đến công tác quản lý tài chính và tài sản công.
Đoàn giám sát đề nghị Đảng uỷ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; khắc phục triệt để tồn tại trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và hoạt động điều tra; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả đối với các cơ sở nhà đất, trụ sở công an các xã dôi dư sau sáp nhập bộ máy.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/thong-qua-du-thao-bao-cao-giam-sat-doi-voi-dang-uy-cong-an-tinh-q3qMdGuDR.html