Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh. Theo đó, Đảng uỷ Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đoàn Giám sát số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo giám sát với Đảng ủy Công an tỉnh.

Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc xác định rõ trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quan tâm đến công tác quản lý tài chính và tài sản công.

Đồng chí Hoàng Vinh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Đoàn giám sát đề nghị Đảng uỷ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; khắc phục triệt để tồn tại trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và hoạt động điều tra; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, khẩn trương rà soát, sắp xếp và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả đối với các cơ sở nhà đất, trụ sở công an các xã dôi dư sau sáp nhập bộ máy.