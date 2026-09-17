Công nhân Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) - TP Hồ Chí Minh ra quân vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Theo Nghị quyết số 275/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ Nội vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật nêu trên.