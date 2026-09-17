Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh minh họa - CP

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 275/NQ-CP ngày 17/9/2026 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Theo Nghị quyết số 275/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật nêu trên.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động tập trung vào một số nội dung như: Thứ nhất, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với người đang hưởng chế độ hưu trí, nhưng có giao kết hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên.

Thứ hai, thay mức "lương cơ sở" bằng mức lương tối thiểu vùng để góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (ước khoảng 50% so với hiện hành; đồng thời sửa mức lương tại các điều khoản liên quan.

Thứ ba, sửa các nội dung để bảo đảm sự thống nhất đồng bộ các nội dung với Luật Bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật sửa đổi lần này cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động.