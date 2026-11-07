Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Phần diện tích và nhân khẩu thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ sẽ được bổ sung vào xã Ba Vì, TP Hà Nội.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 351/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Trước đó, cuối tháng 10-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu điều chỉnh là thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường và tổ chức vùng đệm phù hợp quy hoạch.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vừa được điều chỉnh, chiều 11-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Diện tích dự kiến điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phần diện tích và dân cư này hiện thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ. Theo phương án được HĐND thành phố Hà Nội tán thành, 1.338ha cùng 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh sẽ được bổ sung vào xã Ba Vì. Phần diện tích còn lại, tổng cộng 2.668,38ha, được bổ sung vào xã Yên Xuân. Các phần chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và một phần xã Thịnh Minh sang xã Yên Xuân không có dân cư trong phạm vi điều chỉnh.