Thông qua đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Một phần xã Yên Xuân, TP Hà Nội. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Cuối tháng 10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đất tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.000ha, trong đó hơn 2.170ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, hơn 742ha thuộc xã Lương Sơn và hơn 1.090ha thuộc phường Kỳ Sơn.

Hai xã của TP Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600 ha, Ba Vì nhận gần 1.340ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Dự kiến thứ 4 tuần tới, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.