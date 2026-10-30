Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang xem xét thông qua 30 nghị quyết, tập trung vào 3 nhóm nội dung, gồm: xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư và một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đất đai; tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển.

HĐND tỉnh An Giang còn xem xét bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; ban hành các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời xem xét ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của HĐND tỉnh An Giang.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại kỳ họp.

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, đối với Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, đây là nội dung rất mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ I, ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. An Giang xây dựng Đề án theo quy định của Luật này, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, mở ra cơ hội quan trọng để Phú Quốc phát triển theo một mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế đặc biệt của mình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, việc xây dựng Đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt. Qua đó, từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay, tạo điều kiện để Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

Đặc khu Phú Quốc có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc khu có diện tích tự nhiên hơn 575,2km2 với 179.060 người, gồm dân số thường trú 127.739 người và dân số tạm trú 51.321 người. Thu ngân sách trong năm 2025 đạt 9.202 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 3.311 tỷ đồng. Năm 2025, Phú Quốc ước đón hơn 8,2 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế.

Một góc của đặc khu Phú Quốc.

Hạ tầng kỹ thuật đặc khu Phú Quốc gồm cảng hàng không quốc tế, các cảng, bến, trục giao thông nội đảo, hệ thống điện, viễn thông, cấp nước và các công trình phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư cùng với các công trình đô thị. Mạng lưới trường học, cơ sở y tế, văn hóa và thể thao phục vụ cư dân, người lao động và khách lưu trú; nhu cầu tiếp tục mở rộng gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ.