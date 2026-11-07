Thông qua đề án chuyển hơn 4.000 ha đất thuộc Phú Thọ về Hà Nội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị quyết 351 về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Vườn quốc gia Ba Vì trên địa bàn TP Hà Nội. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nghị quyết, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới giữa hai địa phương, cũng như điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và những vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bổ sung 1.338 ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38 ha vào xã Yên Xuân, Hà Nội.

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Sáng 5/11, Quốc hội khóa XVI đồng ý bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 2 việc xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.