Thông qua cơ chế xử lý 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh

Công trình nào phải phá dỡ?

Sáng ngày 28/10, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó có 12 dự án, đều liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 12 dự án trên vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm. Số căn hộ phê duyệt ban đầu 6.759, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943, số vi phạm 18.184 căn. Nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Theo ông Tuấn, có 7 nguyên tắc xây dựng cơ chế đặc thù gồm: đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại. Bên cạnh đó, nghị quyết được ban hành không làm thay đổi bản chất vi phạm, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục.

Từ nguyên tắc trên, thành phố đưa ra các tiêu chí để rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình. Theo đó các dự án, công trình được phân làm hai nhóm, được tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ.

Nhóm 1 tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí: đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 buộc phá dỡ gồm các tiêu chí: không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục PCCC và vi phạm chỉ giới.

Những trường hợp phải di dời sẽ nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội, được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm. Trường hợp không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận. Số lợi bất hợp pháp về xây dựng được tính là tổng số m² sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư thời điểm sử dụng thực tế nhân với 50%.

Nghị quyết giao UBND thành phố ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết định danh mục tồn tại, phá dỡ và báo cáo HĐND thành phố; thường trực HĐND, các Ban HĐND, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia giám sát. Đối với các dự án, công trình khác nằm ngoài danh mục nghị quyết này, UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện mức độ vi phạm và tính khả thi của phương án khắc phục theo các tiêu chí tại nghị quyết, trình HĐND xem xét, quyết định.

Hà Nội đưa ra cơ chế xử lý đặc thù

Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị cho biết, theo Báo cáo số 547/BC-STP ngày 22/10/2026 của Sở Tư pháp nêu vẫn còn ý kiến khác nhau giữa một số cơ quan Trung ương được tham vấn về thẩm quyền ban hành nghị quyết và việc áp dụng các cơ chế đặc thù khác với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý đối với từng cơ chế, chính sách đề xuất; trao đổi, thống nhất ý kiến với các cơ quan có liên quan, bảo đảm đủ căn cứ pháp lý và hạn chế rủi ro, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phát biểu thảo luận về nghị quyết này, đại biểu Võ Đăng Dũng, Bí thư phường Khương Đình, bày tỏ thống nhất với việc ban hành nghị quyết để giải quyết các dự án có nhiều vi phạm, kéo dài qua nhiều năm, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, theo ông Dũng, cần có những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể của thành phố đối với một số những quy định. Theo đó, quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định buộc phá dỡ, thu hồi số lượng bất hợp pháp, tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Ông Dũng cho rằng, với số lượng nhà ở phải di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, trong đó dự kiến có hơn 3.900 căn hộ cao tầng phải phá dỡ, việc này tác động không nhỏ đến việc sinh sống, lao động, học tập của hàng vạn người dân. Do đó, đề nghị thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với cấp xã để đảm bảo nghị quyết ban hành thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo để thiết lập các phương án khắc phục cụ thể với từng dự án. Theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, một số nhiệm vụ được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, thành phố và các sở, ngành luôn đồng hành để thực hiện.