Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì tại Hà Nội

Khung cảnh trong Công viên FLC ZOO Safari. (Ảnh: Công ty Du lịch Việt)

Ngày 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì (phân khu 1) với quy mô khoảng 299,51ha thuộc khu vực phía nam địa bàn xã Ba Vì.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ba Vì, hiện trạng diện tích này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 84,89%); đất làng xóm đô thị hóa khoảng 10,42% (có khoảng 50 hộ dân sinh sống xen kẽ); đất đường giao thông khoảng 2,57%; đất sông, suối, kênh, rạch khoảng 1,81%; đất cơ quan, trụ sở khoảng 0,26% và hồ, ao, đầm khoảng 0,05%)...

Về đề xuất cơ cấu sử dụng đất của dự án sau khi hoàn thành là: Đất cây xanh-mặt nước khoảng 244,9ha (chiếm 81,8%); đất thương mại-dịch vụ khoảng 10,43ha (3,5%); khu du lịch-dịch vụ khoảng 16,11ha (5,4%); đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe hơn 28ha (9,4%)...

Thời gian thực hiện dự án từ quý IV/2026 đến quý II/2030.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến là 7.478,656 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách/năm.

Dự án đầu tư phân khu 2 dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất ở giai đoạn sau thuộc khu vực phía nam tiếp giáp Vườn quốc gia Ba Vì.

Trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chủ trương đầu tư dự án cũng hiện thực hóa tầm nhìn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với việc xác định Ba Vì là điểm đến du lịch với đặc trưng về cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa mang tầm quy mô quốc gia, từ đó tạo động lực và dẫn dắt sự phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô.

Như vậy có thể thấy, việc nghiên cứu dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển của Thủ đô và các địa phương, gắn với khai thác tiềm năng về cảnh quan, sinh thái và du lịch của khu vực. Định hướng phát triển được đặt trong tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Ba Vì trở thành khu vực có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với các giá trị tự nhiên, văn hóa...

Một vấn đề được thành phố đặc biệt lưu ý trong quá trình nghiên cứu dự án là xem xét, đánh giá toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đồng thời, đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc này được thực hiện đồng bộ trên nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Do dự án nằm liền kề Vườn quốc gia Ba Vì, cơ quan chuyên môn tập trung rà soát cụ thể ranh giới, tọa độ dự án để đối chiếu với hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và thực hiện các quy định liên quan nếu có diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị tác động.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hình thành một không gian du lịch sinh thái quy mô lớn, bảo tồn văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương, đưa xã Ba Vì nói riêng và các khu vực phụ cận phía tây Thủ đô nói chung bứt phá phát triển.