Thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển hơn 8.545 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) ngày 8/10, HĐND tỉnh Cà Mau đã xem xét, thông qua 12 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, phát triển hạ tầng, nhà ở, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Trong đó, chủ trương đầu tư tuyến đường ven biển được xem là một trong những nội dung đáng chú ý.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường dài khoảng 79,5km, đi qua các xã Đất Mới, Cái Đôi Vàm, Sông Đốc, Khánh Hưng, Đá Bạc, Khánh Lâm và U Minh. Dự án gồm hai đoạn chính là Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm và Sông Đốc - Tiểu Dừa.

Đoạn Rạch Gốc - Cái Đôi Vàm dài khoảng 24,9km, trong đó có 5,4km thuộc Dự án cao tốc Cái Nước - Đất Mũi do Bộ Quốc phòng đầu tư. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mới, cách cầu Kênh Tắc khoảng 1,85km; điểm cuối tại xã Cái Đôi Vàm, nối tiếp với đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc.

Phối cảnh tổng thể dự án đường ven biển Cà Mau (Ảnh minh họa T.N).

Đoạn Sông Đốc - Tiểu Dừa dài khoảng 54,6km, trong đó có 0,5km đã được đầu tư. Tuyến bắt đầu từ nút giao phía bờ Bắc đường dẫn cầu Sông Đốc, thuộc xã Sông Đốc, và kết thúc tại điểm kết nối với tuyến đường bộ ven biển, thuộc xã U Minh.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV đồng bằng tùy từng đoạn, với mặt đường rộng 7m, nền đường cơ bản rộng 12m. Riêng đoạn qua trung tâm xã Sông Đốc sẽ được hoàn thiện theo lộ giới quy hoạch.

Trên toàn tuyến dự kiến xây dựng mới 32 cầu bê tông cốt thép, đồng thời đầu tư các tuyến đường kết nối với khu dân cư, trung tâm xã, khu vực cửa biển, khu tái định cư và các tuyến giao thông phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 8.545 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Công tác chuẩn bị dự án dự kiến bắt đầu từ năm 2026, thi công trong giai đoạn 2027 - 2030.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có kinh phí hơn 1.148 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển có kinh phí hơn 7.396 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm triển khai các Nghị quyết đã được thông qua, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh (Ảnh: T.N).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, tăng cường kết nối Cà Mau với các địa phương trong khu vực và hệ thống giao thông quốc gia. Công trình cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai tại khu vực ven biển.

Dự án đồng thời hướng đến các định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan sớm triển khai các Nghị quyết đã được thông qua, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm tạo động lực tăng trưởng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.