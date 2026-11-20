Chiều 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Với 470/470 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua và thay thế Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, làm rõ mục tiêu tăng cường chống tội phạm ngay từ cơ sở, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của Nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Bổ sung mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy. Điều chỉnh các chỉ tiêu về đấu tranh với tội phạm, đồng thời rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu về giám sát điện tử, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng trường học an toàn; bảo đảm rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết đã rà soát hoàn thiện cơ cấu 10 dự án, 10 tiểu dự án thành phần theo hướng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của cơ quan chủ trì; tăng cường tính kết nối giữa các dự án, nhất là các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm ngay tại địa bàn cơ sở.

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035

Bên cạnh đó, cách thể hiện tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 trong dự thảo Nghị quyết đã được rà soát, chỉnh lý. Theo đó, xác định việc phân bổ, sử dụng nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách và các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, làm rõ hơn cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh vốn, kinh phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện nhưng không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn, cơ cấu nguồn vốn.

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp, nhất là việc lập, phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; kế thừa các hoạt động, nhiệm vụ, dự án và kết quả đã hình thành; bảo đảm liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng.