Chiều 21/11, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc 2 nhóm: ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là số trường hợp tồn đọng cần được rà soát, xử lý theo quy định, không đồng nghĩa tất cả đều có nợ thuế hoặc được xóa nợ.

Nghị quyết quy định 2 chính sách chính, gồm xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài; xóa tiền chậm nộp đối với các khoản thuế, khoản thu khác khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong số các trường hợp tồn đọng, khoảng 710.000 người nộp thuế có nợ lệ phí môn bài đã được ghi nhận trên hệ thống, với số nợ gốc khoảng 1.250 tỷ đồng và tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Media Quốc hội).

Nghị quyết cho phép xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế thuộc 2 nhóm nêu trên, được cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026.

Người thuộc diện áp dụng nhưng chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cũng không phải khai, nộp khoản này và không bị tính tiền chậm nộp tương ứng.

Chính sách xử lý cả các khoản thuế môn bài phát sinh trước năm 2017. Tuy nhiên, việc xóa nợ chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng điều kiện và chưa nộp vào ngân sách tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Lệ phí môn bài đã được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026, song nghĩa vụ phát sinh từ các năm trước vẫn còn tồn đọng. Theo Chính phủ, đây là một trong những vướng mắc khiến người nộp thuế chưa hoàn tất thủ tục về mã số thuế.

Với các khoản tiền chậm nộp khác, nghị quyết quy định người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xóa tiền chậm nộp khi đáp ứng đồng thời các điều kiện.

Trước hết, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, nếu có. Đồng thời, họ phải nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Một điểm đáng chú ý là người nộp thuế không phải lập hồ sơ riêng đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ theo quy định. Kết quả được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi tới người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, nếu có.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, trừ một số quy định về tiếp tục giải quyết hồ sơ và phục hồi khoản tiền đã xóa.

Trường hợp hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được tiếp nhận, người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc và tiền xử phạt chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng cơ quan thuế chưa giải quyết xong, việc xử lý vẫn được tiếp tục theo Nghị quyết. Nếu sau khi xóa tiền chậm nộp, cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc trường hợp bị loại trừ, cơ quan quản lý thuế phải phục hồi khoản tiền đã xóa.

Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.