Thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), chiều 26/6/2026. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chính phủ quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định; giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo tiếp thu, giải trình và Tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai; chủ động báo cáo, giải trình về nội dung hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.