Thông qua báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN