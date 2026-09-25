Thông qua báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh
Chiều 25/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thong-qua-bao-cao-cua-doan-kiem-tra-giam-sat-doi-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-tp-ho-chi-minh-post1388827.html