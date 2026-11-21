Sáng 21/11, với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Nghị quyết áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036; các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm, chính sách thử nghiệm có thời hạn tối đa 3 năm.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam tập trung vào 7 nhóm chính sách.

Thứ nhất, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án du lịch, dự thảo xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch; địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi tương ứng. Theo đó, dự án chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Đồng thời, quy định thu hồi dự án, thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam (Ảnh: Media Quốc hội).

Thứ hai, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, quy định việc mở đường bay mới phục vụ du lịch và tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Thứ ba, về hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; các sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghiệp mới; quyền sở hữu trí tuệ phát sinh được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch, dự thảo quy định các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Thứ năm, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng. Trong đó, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Thứ sáu, về thị thực tạo thuận lợi, dự thảo quy định các chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Thứ bảy, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.