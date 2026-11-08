Ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày 4 tờ trình dự thảo nghị quyết bao gồm: bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai và HĐND tỉnh Bình Phước (trước đây) thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai (lần 2); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Mở rộng đường từ trung tâm xã đi đường ĐT 753 ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước; bổ sung lần thứ nhất quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Sau khi đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thẩm tra tính pháp lý, sự phù hợp với thực tiễn và tác động của các cơ chế, chính sách đề xuất.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai thống nhất thông qua 4 tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đồng Nai.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đồng Nai đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi thẩm tra, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, văn bản trình kỳ họp xem xét, quyết định theo đúng quy định.