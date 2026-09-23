Thông Nông cấp phát hơn 133.000 cây quế phát triển mô hình giảm nghèo
Ngày 23/9, xã Thông Nông tổ chức cấp phát cây giống cho các hộ dân tham gia Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026.
Theo đó, xã cấp phát 133.320 cây quế cho 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số của các xóm: Sơn Hà, Ngọc Sỹ, Lương Can, Lũng Lừa, Quang Vinh, quy mô trồng 30 ha.
Trước đó, xã cấp phát 43.200 kg phân bón cho các hộ tham gia dự án, phục vụ trồng và chăm sóc cây quế. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây quế... Qua đó, giúp các hộ nắm vững quy trình kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây.
Dự án 2 góp phần tạo sinh kế lâu dài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thong-nong-cap-phat-hon-133-000-cay-que-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-3192647.html