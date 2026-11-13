Thống nhất xử lý vi phạm liên quan thiết bị VMS tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương rà soát, xác minh chặt chẽ các vi phạm liên quan thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).

Làm rõ trách nhiệm đối với hồ sơ hết thời hiệu xử phạt

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản là 2 năm. Đối với vụ việc đã hết thời hiệu, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn phải xem xét tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Trường hợp chưa lập biên bản vi phạm hành chính, đã hết thời hiệu nhưng chưa làm rõ được có hay không có vi phạm, hoặc hồ sơ có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được xử lý, thì không tiếp tục xử lý vụ việc, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh hoặc cản trở việc xử phạt.

Bộ cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan nếu việc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ xác minh, làm rõ vụ việc dẫn đến hết thời hiệu xử phạt.

Cần xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng hết thời hiệu xử phạt do chậm xác minh, làm rõ vi phạm.

Xác minh chặt chẽ các hành vi vi phạm liên quan VMS

Đối với các vi phạm liên quan thiết bị VMS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh trách nhiệm chứng minh vi phạm thuộc về người có thẩm quyền xử phạt. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng phải xác minh đầy đủ tình tiết, làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và căn cứ pháp lý trước khi kết luận.

Cụ thể, khi tàu cá mất tín hiệu VMS, chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải sử dụng thiết bị thông tin liên lạc khác báo cáo vị trí về cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh, không quá 6 giờ/lần, đồng thời ghi lại vị trí tàu để phục vụ xác minh khi cập cảng. Nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này và không có dấu hiệu vi phạm khác, vụ việc được kết luận không có hành vi vi phạm hành chính.

Đối với hành vi không đưa tàu cá về bờ trong thời hạn 10 ngày khi không khắc phục được mất tín hiệu VMS, cơ quan chức năng phải xác định thời điểm mất kết nối cuối cùng, đồng thời xem xét việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo vị trí 6 giờ/lần trong toàn bộ thời gian mất tín hiệu.

Với hành vi tàu cá vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác, cần xác minh chiều dài tàu, đường ranh giới áp dụng, vị trí và hành trình thực tế; đồng thời xem xét các trường hợp được phép hoạt động tại vùng biển khác hoặc tình huống bất khả kháng, tình thế cấp thiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, việc áp dụng văn bản pháp luật phải căn cứ thời điểm thực hiện, kết thúc hành vi và các quy định chuyển tiếp; không áp dụng đồng loạt Nghị định số 246/2026/NĐ-CP đối với hồ sơ phát sinh trước khi nghị định có hiệu lực. Hồ sơ xác minh phải thể hiện rõ căn cứ, tài liệu chứng minh và lý do kết luận, tránh suy đoán hoặc mặc nhiên coi sự cố thiết bị, thiên tai, thời tiết là căn cứ loại trừ trách nhiệm.