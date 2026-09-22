Thống nhất trọng tâm hoạt động Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ mới

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: B.N

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới - Ảnh: B.N

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã thông tin, quán triệt một số nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra trong các ngày 27-28/7 tại Hà Nội, với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên CTĐ trong cả nước. Đại hội đã bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo tiếp tục giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: B.N

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội CTĐ tỉnh khóa I; dự thảo quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội CTĐ tỉnh khóa I; chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị được Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh tiếp thu, thống nhất, làm cơ sở hoàn thiện các nội dung, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, bảo đảm hoạt động hội được thực hiện thống nhất, đúng định hướng.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” - Ảnh: B.N

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026). Đợt thi đua nhằm tạo khí thế, thúc đẩy các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái" trong cộng đồng.