Thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua hai dự luật sửa đổi về nhà ở, bất động sản tại kỳ họp thứ 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 2-10, tiếp tục phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về hai dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định, các dự thảo luật có nhiều quy định mới, thể hiện sự cố gắng và bước tiến về tư duy. Tuy nhiên, những thay đổi có thể tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp nên cần được đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, bảo đảm phù hợp thực tiễn và khả thi khi triển khai.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Định, nguyên tắc hàng đầu là bảo đảm tính thống nhất giữa hai dự thảo luật và với các luật liên quan về đất đai, đầu tư, xây dựng, dân sự, ngân sách nhà nước…

Quang cảnh phiên họp của UBTVQH. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết luận thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ UBTVQH thống nhất sự cần thiết sửa đổi toàn diện hai luật. Các quy định trong dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan.

Về chính sách nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên luật hóa toàn bộ quy định của Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và chấm dứt cơ chế thí điểm.

Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cần tiếp tục đánh giá kỹ tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê lưu trú.

Trong đó, về quy hoạch và chính sách nhà ở, cần làm rõ căn cứ chính trị, cơ sở kiểm soát trong quy hoạch và khả năng đáp ứng của hạ tầng xã hội; làm rõ mối quan hệ giữa chính sách nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà công vụ với nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia ngoài khu công nghiệp và ký túc xá.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo về các dự thảo luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát quy định xử lý quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức nước ngoài khi hết thời hạn sở hữu hoặc bị buộc xuất cảnh, trục xuất, chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, bảo đảm phù hợp với Bộ luật Dân sự và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các hình thức, nguồn vốn phát triển nhà ở cho thuê bằng vốn nhà nước và công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng cần được rà soát. Chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại phải phù hợp với nguồn lực ngân sách.

"Những ưu đãi phải thực sự hướng tới đối tượng khó khăn và ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc, hoàn thiện các quy định về thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Các quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản và quyền mua, thuê mua bất động sản của chủ thể có yếu tố nước ngoài cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương tham mưu Chính phủ hoàn thiện hồ sơ đúng thời hạn; giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.