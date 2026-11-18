Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên họp.

Chiều 18/11, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã tập trung tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động; đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng trình bày nhiều nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý liên quan đến: bảo đảm quyền của người lao động và phòng ngừa tai nạn lao động; đổi mới hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo đảm chất lượng huấn luyện; phân định trách nhiệm quản lý nhà nước; bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số.

Phát biểu về các nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ.

Dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề nêu tại các báo cáo của Thường trực Ủy ban và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã khẩn trương, tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, tiếp thu thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình thuyết phục những nội dung Chính phủ đề nghị, hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện báo cáo Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội và các cơ quan liên quan, rà soát kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhất là trong hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Cùng với đó, phải bảo đảm điều kiện về cơ sở dữ liệu, cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý. Việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không được làm giảm mức độ bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động.

Quang cảnh Phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục tổng kết, đánh giá toàn diện việc thi hành luật, chú trọng công tác điều tra tai nạn lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ người lao động trên nền tảng số, trong khu vực phi chính thức, làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.

“Đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ, chặt chẽ ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo luật có chất lượng, không phát sinh những vướng mắc trong quá trình thực thi”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật cả về nội dung chính sách và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm chất lượng và tiến độ.