Thống nhất tình huống đạo diễn, xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập cấp xã

Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, tổ nội dung, đạo diễn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu; nghiên cứu, thảo luận, thống nhất những nội dung cơ bản về tình huống đạo diễn và đề cương soạn thảo văn kiện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026; hướng dẫn xây dựng tình huống và đề cương soạn thảo văn kiện khối chính quyền, văn kiện khối Đảng, đoàn thể...

Hội nghị tiến hành nghiên cứu, thảo luận đề bài cơ bản diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm thực tiễn địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tạo yêu cầu thành viên tổ nội dung và đạo diễn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập; tập trung nghiên cứu, thống nhất tình huống đạo diễn bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của cấp xã. Quá trình xây dựng văn kiện phải bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang.