Thống nhất tiến độ giao đất tái định cư cho 121 hộ dân phường Đông Ngạc

Đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Nhằm bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện Văn bản số 5044/UBND-NNMT ngày 11-9-2025 của UBND thành phố Hà Nội, khu đất tái định cư rộng 4,35ha tại phường Thượng Cát được chấp thuận bố trí phục vụ dự án.

Đại diện lãnh đạo hai phường Thượng Cát và Đông Ngạc kiểm tra thực địa khu đất bố trí tái định cư cho 121 hộ dân phục vụ Dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long. ảnh PV

Trên cơ sở đó, UBND phường Thượng Cát bố trí 3 ô đất ký hiệu LK01, LK02 và LK03, tổng diện tích khoảng 8.523m² để phục vụ tái định cư cho các hộ dân phường Đông Ngạc.

Theo UBND phường Đông Ngạc, ngày 7-7-2026, địa phương đã tổ chức bốc thăm công khai vị trí đất tái định cư cho 121 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Tổng diện tích đã bốc thăm là 7.516m², gồm LK01 diện tích 3.218,6m²; LK02 diện tích 2.335,6m² và LK03 diện tích 1.961,8m². Diện tích còn lại chưa bố trí là 1.007m². Ngày 2-11-2026, UBND phường Đông Ngạc ban hành Quyết định số 5326/QĐ-UBND phê duyệt kết quả bốc thăm vị trí đất tái định cư.

Về nghĩa vụ tài chính, căn cứ Văn bản số 5068/UBND-HTĐTMT của UBND phường Thượng Cát về xác định vị trí thu tiền, đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư được áp dụng là 23,202 triệu đồng/m², tương ứng vị trí 2 đường Yên Nội. Với tổng diện tích 7.516m², số tiền sử dụng đất của 121 hộ được xác định hơn 174,386 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai phường tập trung trao đổi, thống nhất phương án phối hợp tiếp nhận, rà soát và hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ giải phóng mặt bằng của 121 hộ từ Ban Quản lý đầu tư - Hạ tầng phường Đông Ngạc ngày 2-11, UBND phường Thượng Cát đề nghị phường Đông Ngạc khẩn trương thông báo, đôn đốc các hộ dân bổ sung đầy đủ giấy tờ bản gốc trước ngày 5-11.

Các hồ sơ cần hoàn thiện gồm văn bản đề nghị giao đất; tờ khai tiền sử dụng đất; tờ khai lệ phí trước bạ bản gốc; bản photocopy căn cước công dân có dấu treo và các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm hoặc ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có.

Với tinh thần phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hai phường thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không để việc hoàn thiện hồ sơ ảnh hưởng đến tiến độ giao đất tái định cư. UBND phường Thượng Cát phân công các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định giao đất, thông báo nộp tiền sử dụng đất và tổ chức bàn giao đất trên thực địa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-11-2026.

Việc xác định rõ tiến độ, đầu mối và trách nhiệm phối hợp giữa hai địa phương không chỉ góp phần đẩy nhanh công tác tái định cư mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của 121 hộ dân, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai Dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ một công trình giao thông quan trọng của Thủ đô.