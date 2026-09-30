Thống nhất thành lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã xem xét, thống nhất về việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và phương án bố trí nhân sự tại các cơ quan. Theo đó, thống nhất thành lập 3 cơ quan, gồm: Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng và Ban Xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh quý IV năm 2026 và chủ trương thành lập Chi bộ cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu kỹ các tài liệu, gửi ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành. Từ đó, tạo cơ sở để tổ chức bộ máy Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các dự thảo về quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát cụ thể từng nội dung, xác định rõ những nhiệm vụ cần triển khai ngay, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình toàn khóa; bảo đảm chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và khả thi. Trong đó, chương trình năm tiếp theo phải kế thừa khung toàn khóa và bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh để đảm bảo tính toàn diện.

Đồng chí giao Ban Xây dựng Đảng tham mưu văn bản hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt Đảng đối với các tổ chức Đảng đang sinh hoạt tại các Đảng ủy cơ sở về một đầu mối chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo mô hình tổ chức mới.

Về chế độ làm việc, hội nghị thống nhất Đảng ủy họp mỗi quý một lần; tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết vào cuối năm. Qua đó, kịp thời đánh giá kết quả, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.