Thống nhất quy định tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp

Học viên Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội. Ảnh: TH

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh nhưng quy định cụ thể hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng; đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo, văn bằng/chứng chỉ, địa điểm học tập; mức học phí từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ cho từng kỳ học, năm học và cả khóa học; chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập, ký túc xá; số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin điện tử của trường. Các giấy tờ trong hồ sơ có thể được gửi bản điện tử qua cổng thông tin tiếp nhận của trường. Nhà trường có thể sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin, thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do thí sinh cung cấp.

Quy chế quy định, giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản cứng hoặc bản điện tử có giá trị như nhau; có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.