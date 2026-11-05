Thống nhất quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân

Hệ sinh thái rừng và vùng đất ngập nước tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tạo tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Người dân địa phương thể hiện sự đồng thuận cao, kỳ vọng việc thống nhất địa bàn quản lý sẽ tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, mở ra cơ hội phát triển sinh kế và du lịch bền vững.

Theo phương án điều chỉnh, xã Phước Sơn sẽ tiếp nhận thêm hơn 272 km² diện tích tự nhiên, nâng tổng diện tích toàn xã lên hơn 659 km². Quy mô dân số dự kiến giữ nguyên, gần 32.000 người. Việc mở rộng địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý hành chính, phối hợp bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại thôn Phước Thành, xã Phước Sơn, công tác thông tin, tuyên truyền về phương án điều chỉnh địa giới hành chính được triển khai đến từng hộ dân. Với 784 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%, việc giải thích rõ mục đích, phạm vi và ý nghĩa của phương án được địa phương chú trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhân dân.

Vườn quốc gia Cát Tiên sở hữu diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo ông Nông Đình Nam, Trưởng thôn Phước Thành, qua tuyên truyền và lấy ý kiến, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương đưa toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về xã Phước Sơn. Người dân kỳ vọng việc thống nhất quản lý sẽ giúp công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng thuận lợi hơn, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Việc tiếp nhận diện tích vườn quốc gia không chỉ có ý nghĩa trong quản lý địa bàn mà còn mở ra cơ hội để người dân tham gia các hoạt động giao khoán bảo vệ rừng, phát triển du lịch và các dịch vụ liên quan, qua đó tăng thu nhập cho gia đình.

Tại thôn Phước An, người dân cũng bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án điều chỉnh. Đây là địa bàn được hình thành từ 4 thôn cũ của xã Đắk Hà, gồm thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 4 với 783 hộ, hơn 3.377 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%, phần lớn là người dân di cư từ các nơi khác đến sinh sống, lập nghiệp. Đáng chú ý, có một số thôn cũ ở Phước An giáp ranh Vườn quốc gia Cát Tiên. Nhiều năm qua, người dân đã tham gia chương trình bảo vệ rừng, thành lập các tổ cộng đồng phòng cháy, chữa cháy rừng và phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.

Du khách trải nghiệm hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ông Hoàng Văn Điền, Trưởng thôn Phước An thông tin, người dân địa phương nhận thức rõ trách nhiệm trong bảo vệ rừng, nhất là tại khu vực giáp ranh và vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên. Vì vậy, khi được thông tin về phương án điều chỉnh địa giới, bà con mong muốn việc thống nhất quản lý sẽ giúp tiếp cận thuận lợi hơn với các chương trình, chính sách giao khoán bảo vệ rừng, góp phần bảo đảm môi trường sinh thái lâu dài. Ông Điền là người trực tiếp phụ trách việc phát phiếu đến các hộ dân. Theo kết quả tổng hợp, có 728 hộ được phát phiếu và toàn bộ số phiếu thu về đều thể hiện sự đồng thuận với chủ trương. Một số hộ còn lại chưa tham gia do đi làm ăn xa hoặc chưa thể tiếp cận trong thời gian lấy ý kiến.

Nhà ở của người dân tại khu vực giáp ranh Vườn quốc gia Cát Tiên, xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

Ông Lục Đức Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn chia sẻ, qua quá trình tổ chức lấy ý kiến, người dân địa phương thể hiện sự phấn khởi và đồng thuận cao với phương án. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức họp với 26/26 đại biểu tham dự thống nhất thông qua chủ trương. Việc tiếp nhận toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ tạo thêm điều kiện để người dân các khu vực giáp ranh tham gia hoạt động giao khoán cộng đồng bảo vệ rừng hằng năm. Người dân có thêm nguồn thu nhập, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái. Bên cạnh lợi ích từ các chương trình giao khoán bảo vệ rừng, địa phương kỳ vọng việc thống nhất địa bàn quản lý sẽ tạo thuận lợi trong khai thác tiềm năng du lịch sinh thái. Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có nhiều tuyến tham quan, trải nghiệm thiên nhiên, là lợi thế để phát triển các loại hình du lịch gắn với cảnh quan rừng, đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng. Khi có sự phối hợp đồng bộ trong quản lý, người dân sinh sống tại khu vực giáp ranh có thể tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ du khách, phát triển hoạt động kinh doanh và mô hình sinh kế phù hợp. Đây là hướng đi nhằm nâng cao đời sống người dân, đồng thời tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn thiên nhiên.

Khu vực dân cư sinh sống, sản xuất nông nghiệp giáp ranh với diện tích rừng Vườn quốc gia Cát Tiên tại xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

Tuy nhiên, với diện tích rừng được tiếp nhận, yêu cầu đặt ra đối với xã Phước Sơn là phải chủ động phương án quản lý, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư trong bảo vệ rừng. Địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố các tổ cộng đồng bảo vệ rừng, phát huy vai trò của người dân tại các khu vực ven vườn quốc gia, chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Việc đưa toàn bộ Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai hướng đến sự thống nhất trong quản lý, mở ra cơ hội kết nối các nguồn lực bảo tồn và phát triển kinh tế địa phương. Với sự đồng thuận của người dân, Phước Sơn có thêm cơ sở để triển khai phương án, phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên bền vững lâu dài.