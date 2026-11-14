Thống nhất phương án xây dựng cầu Bến Thủy 3 kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh

Cầu Bến Thủy khởi công năm 1986, khánh thành năm 1990. (Ảnh: XUÂN HOÀNG)

Công trình có chiều dài khoảng 1.300m, rộng 23,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, phần cầu phía Nghệ An dài khoảng 680m; đường dẫn đầu cầu phía Nghệ An dài khoảng 580m, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Trước đó, tháng 7/2026, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng.

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo nhằm triển khai dự án.

Cầu Bến Thủy đã hơn 35 năm sử dụng. (Ảnh: QUANG AN)

Như vậy, đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Lam, nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh. Đầu tiên là cầu Bến Thủy khởi công năm 1986, khánh thành năm 1990; kết nối thành phố Vinh cũ (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh).

Do lưu lượng phương tiện tăng cao khiến cầu Bến Thủy trở nên quá tải. Vì vậy, cầu Bến Thủy 2 được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012. Cầu dài 996m, rộng 25m, có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Cầu Bến Thủy được xem là một trong những công trình trọng điểm quốc gia thời kỳ đầu đổi mới.

Cầu Cửa Hội nối liền thị xã Cửa Lò cũ (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh). (Ảnh: CTV)

Thứ 3 là cầu Yên Xuân, khánh thành năm 2016. Cầu dài 3,6km, trong đó phần cầu chính dài gần 1,9km, rộng 9m, kết nối các xã vùng sâu của huyện Nam Đàn cũ (Nghệ An) với Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh).

Thứ 4 là cầu Cửa Hội, khởi công năm 2019, khánh thành vào tháng 3/2021, nối liền thị xã Cửa Lò cũ (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh). Cầu dài 5,2km với phần cầu chính dài 1,7km, được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Cầu Cửa Hội giúp hoàn thiện tuyến đường ven biển, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cầu vượt Hưng Đức là cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam hiện nay. (Ảnh: TTH)

Thứ 5 là cầu Hưng Đức, kết nối cao tốc đường bộ bắc-nam, là một hạng mục quan trọng của đoạn cao tốc đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt. Với tổng chiều dài gần 4,1km, gồm 90 nhịp, mặt cầu Hưng Đức rộng 17,5m. Đây là cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam hiện nay.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và tăng cường kết nối với các cảng biển, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.