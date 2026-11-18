Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra thực địa tại Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trước khi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Đây là hai đơn vị có vị trí liền kề, liên quan trực tiếp đến phương án bố trí, sắp xếp và mở rộng quỹ đất phục vụ phát triển nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn có 44 lớp với 1.948 học sinh. Dự kiến đến năm học 2029-2030, quy mô nhà trường tăng lên 93 lớp với 4.095 học sinh, tăng 49 lớp và 2.147 học sinh so với hiện nay.

Dự kiến đến năm học 2029-2030, quy mô Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn tăng lên 93 lớp với 4.095 học sinh, tăng 49 lớp và 2.147 học sinh so với hiện nay. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, nhu cầu mở rộng quy mô đặt ra cấp thiết ngay từ năm học 2027-2028, đòi hỏi phải sớm có phương án đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất và quỹ đất phù hợp.

Việc mở rộng khuôn viên nhà trường không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển về quy mô trường, lớp mà còn góp phần tăng năng lực tiếp nhận học sinh, giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, từng bước bảo đảm điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra thực địa tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT, với quy mô dự kiến 4.095 học sinh, nhà trường cần có diện tích đất tối thiểu 40.950m². Trong khi đó, khuôn viên hiện tại chỉ có gần 22.900m², còn thiếu hơn 18.000m² so với yêu cầu.

Theo đánh giá, nếu chỉ đầu tư bổ sung công trình trong phạm vi khuôn viên hiện hữu hoặc mở rộng với diện tích hạn chế, nhà trường sẽ khó giải quyết căn bản tình trạng thiếu quỹ đất. Điều này cũng có thể dẫn đến việc phải tiếp tục điều chỉnh quy hoạch, cải tạo hoặc mở rộng trong những năm tiếp theo, gây phân tán nguồn lực và giảm hiệu quả đầu tư.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An hiện đang quản lý, sử dụng 2 cơ sở nhà, đất liền kề. Ảnh: Phạm Bằng

Vì vậy, phương án mở rộng cần được nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ giữa các khối công trình, hạ tầng kỹ thuật và không gian phục vụ hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Liên quan đến quỹ đất dự kiến phục vụ dự án, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An hiện đang quản lý, sử dụng 2 cơ sở nhà, đất liền kề. Trong đó, cơ sở chính tại số 28 đường Hermann Gmeiner có diện tích 26.502,3m²; cơ sở Lưu xá Thanh niên tại số 2A đường Duy Tân có diện tích 3.572,6m².

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về phương án mở rộng khuôn viên Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành thống nhất chủ trương bàn giao toàn bộ phần đất và công trình hiện hữu tại cơ sở Lưu xá Thanh niên để phục vụ dự án mở rộng khuôn viên Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Đồng thời, nghiên cứu phương án điều chỉnh, cắt giảm một phần diện tích tại cơ sở chính của Trung tâm nhằm bổ sung quỹ đất cho dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất, công trình và nhu cầu thực tế của từng đơn vị để xây dựng phương án quy hoạch đồng bộ, phù hợp; phấn đấu đến ngày 25/12/2026 hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời giải quyết các vướng mắc. Các đơn vị tư vấn phải bám sát thực tế, bảo đảm phương án thiết kế hợp lý, tối ưu hóa không gian sử dụng.

Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, chăm sóc trẻ em.