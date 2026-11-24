Đại diện Tổ công tác liên hợp tỉnh Lào Cai (Việt Nam) do ông Hồ Cao Khải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn; phía Trung Quốc do ông Dương Trạch Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: CTV

Công trình cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) khởi công ngày 31/3/2025. Đến nay, hai bên đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới. Phía Việt Nam hoàn thành mố M2, trụ T9, T8; phía Trung Quốc hoàn thành mố M0, trụ T6, T7.

Đối với kết cấu phần trên, hai bên đã hoàn thành đoạn dầm dài 40 m đổ tại chỗ trên đà giáo, khối K0 và các đốt dầm K1-K13; đang thi công đốt K14. Phía Việt Nam dự kiến hoàn thành đổ bê tông đốt K14 trong khoảng từ ngày 30/11 đến 05/12/2026, sau đó bàn giao mặt bằng để phía Trung Quốc chuẩn bị thi công đốt hợp long nhịp giữa cầu chính. Phía Trung Quốc cũng dự kiến hoàn thành đốt K14 trong thời gian tương tự.

Đại biểu Tổ liên hợp tỉnh Lào Cai tham gia hội đàm. Ảnh: CTV

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đôn đốc các nhà thầu bảo đảm tiến độ, hoàn thành thi công đốt hợp long nhịp biên trước ngày 20/12/2026; phía Trung Quốc thực hiện đổ bê tông đốt hợp long nhịp chính trước ngày 31/12/2026. Thời gian cụ thể sẽ được phía Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam trước 05 ngày.

Đại biểu Tổ liên hợp tỉnh Vân Nam tham gia hội đàm. Ảnh: CTV

Theo thỏa thuận, phía Trung Quốc đảm nhận thi công khối hợp long nhịp giữa cầu chính, gồm căng kéo đồng bộ và bơm vữa 50 bó cáp dự ứng lực bản đáy, 8 bó cáp dự ứng lực bản mặt. Hai bên cùng chịu 50% kinh phí các hạng mục này. Kinh phí phía Việt Nam dự kiến thanh toán là 232.053 nhân dân tệ, dự kiến trước ngày 31/3/2027.

Sau khi công trình hoàn thành, hai bên thành lập Tổ kiểm định chất lượng liên hợp để tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng cầu. Chi phí kiểm định được phân chia mỗi bên 50%; kinh phí phía Việt Nam dự kiến chi trả là 152.471 Nhân dân tệ.

Hai bên trao biên bản thống nhất phương án hợp long cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát - Bá Sái. Ảnh: CTV

Cũng tại hội đàm, hai bên đã thống nhất các nội dung liên quan đến trách nhiệm bảo hành, giám sát thi công đốt hợp long, xử lý vấn đề kỹ thuật, thi công lan can, hệ thống cột đèn chiếu sáng và lớp đá lát vỉa hè nhằm bảo đảm đồng bộ, mỹ quan công trình.