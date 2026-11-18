Liên quan đến sự cố tàu VTA NEPTUNE mắc cạn ở vịnh Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, Tp.Huế), mà Người Đưa Tin đã đăng tải trước đó, ngày 18/11, thông tin từ Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên-Huế, chiều cùng ngày, đơn vị đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, lực lượng liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tp.Huế, lực lượng Bộ đội Biên phòng… để thống nhất phương án xử lý sự cố.

Theo phương án dự kiến, ngoài các phương tiện hiện có, lực lượng chức năng sẽ huy động thêm 3 tàu lai công suất lớn từ các khu vực lân cận nhằm hỗ trợ lai dắt, đưa tàu VTA NEPTUNE ra khỏi khu vực mắc cạn.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về những khó khăn trong quá trình triển khai, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên-Huế cho biết, công tác cứu hộ, giải phóng tàu chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan. Trước đó, thời tiết diễn biến không thuận lợi, sóng lớn, trong khi địa hình khu vực tàu mắc cạn tương đối phức tạp. Bên cạnh đó, do tàu có trọng tải lớn nên việc tính toán phương án và huy động thêm phương tiện lai dắt cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn hàng hải.

Địa hình khu vực tàu mắc cạn tương đối phức tạp.

Đối với vấn đề được quan tâm là nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu, lãnh đạo Cảng vụ thông tin, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Huế triển khai lấy mẫu, kiểm tra chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực liên quan.

Cụ thể, các mẫu nước được thu thập tại 6 vị trí, gồm: bãi tắm Lộc Bình; khu vực bãi đá thuộc khu du lịch Laguna; các vị trí cách bãi đá này khoảng 300m và 600m về phía Nam; bãi tắm Tân Cảnh Dương gần cửa sông Bù Lu và vị trí cách cửa sông Bù Lu khoảng 500m về phía Nam.

Kết quả quan trắc các mẫu nước biển ven bờ tại 6 vị trí, khi đối chiếu với QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, cho thấy các thông số pH và dầu mỡ khoáng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Đây là cơ sở bước đầu để đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại khu vực tàu VTA NEPTUNE mắc cạn thuộc vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô vẫn nằm trong giới hạn quy chuẩn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm soát tình hình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh dấu hiệu bất thường về môi trường.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, sau cuộc họp với các đơn vị liên quan, phương án lai dắt tàu dự kiến được triển khai trong chiều 19/11, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, thủy văn và các yếu tố bảo đảm an toàn cho hoạt động cứu hộ.

Khoảng 20h30 ngày 9/11, do gió mạnh, sóng lớn, tàu VTA NEPTUNE bị trôi dạt và mắc cạn tại vị trí ngoài khu vực hàng hải Chân Mây, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam.

Tàu mang quốc tịch Việt Nam, dài hơn 150m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Theo Cảng vụ, vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.