Thống nhất phương án đầu tư, nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Việc đầu tư, nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình hiện hữu; đồng thời đổi mới không gian trưng bày, nâng cao chất lượng phục vụ các đoàn khách và Nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 30 tỉ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa. Phương án đề xuất tập trung vào 4 nhóm hạng mục chính, gồm: Chống thấm, sửa chữa và hoàn thiện cảnh quan; đầu tư nội thất, không gian trưng bày; trang thiết bị, phần mềm công nghệ; xây dựng nội dung, số hóa và cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Không gian trưng bày được định hướng tổ chức theo tuyến tham quan một chiều, gồm 7 phân khu: Dẫn nhập, khánh tiết và 5 chủ đề chính, lần lượt là: Con đường mòn sơ khai; khai sinh tuyến lửa; kỳ tích Trường Sơn; xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; âm vang Trường Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án đầu tư, nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; nội dung, bố cục và các chủ đề trưng bày; đồng thời rà soát các hạng mục, giải pháp kỹ thuật, phương án bố trí nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đầu tư, nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn không chỉ là cải tạo một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một không gian lưu giữ, tái hiện và lan tỏa những giá trị lịch sử của Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh.

Vì vậy, nội dung trưng bày phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác về lịch sử, nhất là các mốc thời gian, giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển của tuyến đường; bổ sung đầy đủ thông tin về Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn và quá trình xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần chú trọng giá trị lịch sử và tri ân cho Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: T.Đ

Đồng chí lưu ý, cần tạo điểm nhấn và nét đặc trưng riêng cho Nhà trưng bày, không chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ mà phải coi trọng hệ thống hiện vật, kỷ vật và những câu chuyện lịch sử chân thực, giàu cảm xúc.

Đặc biệt, cần khai thác những câu chuyện về các liệt sĩ, sự hy sinh, mất mát của các gia đình và hành trình tri ân của thân nhân; tạo sự kết nối giữa không gian trưng bày với các phần mộ tại nghĩa trang. Đây chính là giá trị khác biệt, giúp du khách không chỉ tìm hiểu lịch sử mà còn trực tiếp đến những địa điểm gắn với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp - Ảnh: T.Đ

Về phương án thiết kế, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát thực tế, nghiên cứu cách thức trưng bày tại các bảo tàng, di tích liên quan; tính toán kỹ việc tổ chức các không gian, lựa chọn điểm nhấn cho từng chủ đề, bảo đảm hài hòa giữa nội dung, hiện vật và công nghệ.

Trong đó, cần ưu tiên xử lý những vấn đề cấp thiết, như: Chống thấm, sửa chữa các hạng mục xuống cấp; rà soát, tính toán cụ thể kinh phí từng hạng mục, bảo đảm phương án đầu tư phù hợp với nguồn lực, tránh dàn trải, thiếu tính khả thi. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu ý kiến, tổ chức khảo sát, hoàn thiện phương án thiết kế, nội dung trưng bày và dự toán kinh phí để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm ngày 23/11 (tức ngày 15/10 âm lịch) tiến hành khởi công dự án.