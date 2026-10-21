Thống nhất phương án biệt phái thẩm phán tham gia giải quyết các vụ việc phá sản

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: MĐ)

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao với 12 điểm cầu Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo khái quát tình hình triển khai kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bố trí thẩm phán giải quyết các vụ việc phá sản và những nội dung liên quan.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thụ lý, giải quyết các vụ việc, đồng thời thảo luận, đề xuất phương án biệt phái thẩm phán phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Vụ Giám đốc, kiểm tra III thông tin về tiến độ giải quyết các vụ việc cần sự phối hợp giữa các đơn vị và những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm chia sẻ với những khó khăn chung của hệ thống Tòa án trong bối cảnh biên chế giảm, trong khi khối lượng và tính chất công việc tăng hơn 200% ở tất cả các lĩnh vực án thụ lý.

Đây là áp lực lớn đối với Tòa án các cấp, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các vụ việc phá sản liên quan Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đang được Tòa án các địa phương thụ lý, giải quyết, Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố và Tòa án nhân dân khu vực.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: MĐ)

Trên cơ sở các phương án đã được thảo luận, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí những thẩm phán có kinh nghiệm, chuyên môn trong giải quyết vụ việc phá sản, kinh doanh thương mại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xử lý các vụ việc.

Phó Chánh án giao Vụ Giám đốc, kiểm tra III làm đầu mối theo dõi tiến độ, kết quả triển khai giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan; đồng thời yêu cầu 3 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực được giao nhiệm vụ định kỳ báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố và Tòa án nhân dân tối cao về tình hình thực hiện. Qua đó, các đơn vị có thể kịp thời cập nhật thông tin, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Chánh án Nguyễn Hải Trâm ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời cho biết sẽ sớm có phản hồi để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Các lãnh đạo các tòa án tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm; tập trung rà soát, đánh giá và bố trí thẩm phán phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Việc phân công cần căn cứ vào năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng giải quyết công việc của từng thẩm phán, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc được giao.