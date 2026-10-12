Thống nhất nội dung tờ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo các nội dung thẩm tra.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nội dung của tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 (bổ sung đợt 4).

Theo đó, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư có tổng chiều dài khoảng 38,8 km, quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h. Trong đó, diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 13,54 ha, nằm trên địa bàn các xã: Trường Hà, Hà Quảng, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng và phường Thục Phán. Việc chuyển đổi đất rừng của dự án đáp ứng nguyên tắc, căn cứ chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật khác.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất trong tờ trình; đồng thời đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, rà soát tính thống nhất của thông tin, số liệu giữa tờ trình và các tài liệu kèm theo; làm rõ diện tích liên quan đến đất quốc phòng, vị trí và căn cứ xác định diện tích rừng đặc dụng không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Các ý kiến cũng đề nghị xác định rõ phạm vi thực hiện dự án tại từng địa phương; rà soát diện tích rừng còn lại ven tuyến, đánh giá nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý đồng bộ, bảo đảm an toàn. Đồng thời, làm rõ giải pháp bảo đảm sinh kế cho các hộ bị thu hồi đất sản xuất và khắc phục ảnh hưởng đến hệ thống kênh mương, thủy lợi khi dự án được triển khai.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Dương Hùng Dũng kết luận cuộc họp.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Dương Hùng Dũng đề nghị UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn liên quan tiếp thu ý kiến; rà soát lại các số liệu, làm rõ các căn cứ pháp lý với rừng tự nhiên và rừng đặc dụng; phối hợp thực hiện các trình tự thủ tục, thực hiện trồng rừng thay thế đảm bảo đúng quy định. Khẩn trương bổ sung hồ sơ, báo cáo và các nội dung cần giải trình thêm theo yêu cầu, nhằm hoàn thiện các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh.