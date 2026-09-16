Thống nhất nội dung tổ chức Giải 'Bước chân trên mây' mùa 3

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả khảo sát thực địa lần thứ 2 cung đường tổ chức giải do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu thực hiện ngày 15/9.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tống Bao)

Qua khảo sát, các đơn vị tập trung rà soát toàn tuyến, xác định những hạng mục cần bổ sung, hoàn thiện nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, đúng điều lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các vận động viên.

Theo ông Phạm Xuân Diệu - Phụ trách Văn phòng đại diện khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đoàn khảo sát ghi nhận trên toàn tuyến có 15 lối đi tắt. Đây là những vị trí cần được bố trí biển chỉ dẫn rõ ràng để vận động viên di chuyển đúng cung đường, qua đó bảo đảm tính công bằng trong thi đấu.

Ông Phạm Xuân Diệu - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. (Ảnh: Tống Bao)

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cũng xác định một số vị trí cần được vệ sinh, phát quang nhằm bảo đảm điều kiện đường chạy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn khảo sát. Mặc dù trời mưa, việc di chuyển trên cung đường gặp nhiều khó khăn, đoàn vẫn nỗ lực hoàn thành việc kiểm tra, rà soát toàn tuyến theo kế hoạch.

Ông Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đoàn khảo sát. (Ảnh: Tống Bao)

Ông Trần Văn Công đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là với lực lượng Bộ đội Biên phòng; thực hiện nghiêm các nội dung theo điều lệ giải, rà soát kỹ hệ thống điểm chốt, biển báo và các điểm tiếp nước trên đường chạy.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện vệ sinh, phát quang cung đường, hoàn thiện và công bố sơ đồ đường chạy để vận động viên chủ động nắm bắt thông tin trước khi thi đấu.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Tống Bao)

Công tác đón tiếp phóng viên, nhà báo tham gia đưa tin về giải cũng được lưu ý chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục vận động nguồn lực để trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng của Giải “Bước chân trên mây” mùa thứ 3.

Việc thống nhất các nội dung chuẩn bị tại hội nghị là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng tới một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa tại Lai Châu.