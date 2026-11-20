Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn nội dung về định mức tính toán, hệ thống mẫu biểu, quy cách xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng; phương pháp tính toán, tổng hợp nhu cầu quân số, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, cán bộ, đảng viên phục vụ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thống nhất phương pháp, trình tự xây dựng kế hoạch bảo đảm trang bị, vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và lập dự toán ngân sách phục vụ các nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đào Toàn Thắng nhấn mạnh, việc thống nhất nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí yêu cầu các thành phần tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp, quy trình tính toán và xây dựng kế hoạch. Bên cạnh đó, tích cực trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, đúng hướng dẫn, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn để các kế hoạch được xây dựng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, có tính khả thi.

Đợt tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng; góp phần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, bảo đảm nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.