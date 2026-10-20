Thống nhất nội dung Kỳ họp HĐND thành phố Đồng Nai thường lệ cuối năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Báo cáo tại hội nghị cho biết, kỳ họp dự kiến xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND thành phố, Thường trực và các Ban HĐND thành phố; thông báo của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự thành phố. Nội dung tập trung vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, cải cách hành chính, công tác tư pháp, hoạt động giám sát và giải quyết kiến nghị cử tri…

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Cùng với các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, kỳ họp dự kiến xem xét nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, gắn với việc triển khai Luật Phát triển đô thị. Trong đó có các nội dung về: Khu thương mại tự do Đồng Nai; tiêu chí, danh mục và tỷ lệ vốn nhà nước phục vụ cơ cấu lại vốn, bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quy hoạch không gian tầm thấp, không gian tầm cao; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo; chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng, phát triển giao thông xanh và kiểm soát hoạt động phương tiện giao thông đường bộ…

Tại buổi làm việc, trên cơ sở 98 nội dung dự kiến ban đầu, hội nghị đã thống nhất chuyển một số nội dung đã rõ, đủ điều kiện sang trình tại các kỳ họp chuyên đề gần nhất nhằm giảm tải áp lực cho kỳ họp thường lệ.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Bích Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm với khối lượng công việc lớn, diễn ra trong năm đầu tiên Đồng Nai vận hành theo mô hình chính quyền đô thị, trong quá trình triển khai các định hướng của Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Kỳ họp dự kiến xem xét nhiều nội dung thường kỳ, chuyên đề và các dự thảo nghị quyết liên quan đến Luật Phát triển đô thị. Việc chuẩn bị, trình các nội dung đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định pháp luật và tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Để đảm bảo chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát kỹ lưỡng danh mục, tên gọi, căn cứ pháp lý và phạm vi điều chỉnh của từng dự thảo nghị quyết; phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND và UBND thành phố, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc trộn lẫn giữa văn bản quy phạm pháp luật và quyết định cá biệt.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt cũng lưu ý, hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp phải được gửi đến các cơ quan thẩm tra, phản biện đúng thời gian quy định và bảo đảm chất lượng. Các sở, ngành chủ trì soạn thảo phải nghiêm túc tiếp thu, có văn bản giải trình đầy đủ đối với ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Về công tác tiếp xúc cử tri và chất vấn, chậm nhất đến ngày 15-11-2026, các đại biểu HĐND thành phố phải hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ tại đơn vị bầu cử và nơi cư trú. Trước ngày khai mạc kỳ họp 30 ngày, các Ban HĐND và Tổ đại biểu gửi đề xuất nội dung chất vấn theo đúng quy định. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn thẳng thắn, làm rõ trách nhiệm, cam kết rõ lộ trình và thời gian khắc phục, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri và nhân dân thành phố.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10-12-2026.