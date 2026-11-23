Đại biểu dự họp.

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến độ và công bằng xã hội”, lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 trên địa bàn tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Chương trình phát động dự kiến có sự tham gia của 500 đại biểu.

Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên chuẩn bị về văn nghệ, video kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh; phát biểu của đại diện UN Women tại Việt Nam; nghi thức phát động...

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi làm rõ các nhiệm vụ được phân công; công tác chuẩn bị đến thời điểm hiện tại và thống nhất nội dung công việc cần chuẩn bị cho lễ phát động.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị tốt nhất nội dung công việc được giao để lễ phát động diễn ra thành công, hiệu quả.