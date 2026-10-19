Thống nhất nội dung chấm giải báo chí về chủ đề Điện Biên phát triển

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực cuộc thi, tính đến ngày 15/10, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 105 tác phẩm đủ điều kiện tham gia. Trong đó, có 25 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm phát thanh, 40 tác phẩm báo điện tử và 22 tác phẩm báo in.

Tại cuộc họp, các thành viên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện quy chế và phiếu chấm, bảo đảm phù hợp với thể lệ cuộc thi, tạo cơ sở thống nhất quá trình đánh giá, lựa chọn tác phẩm chất lượng.

Đồng chí Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vừ A Bằng đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước trong quy trình tổ chức cuộc thi. Trong đó, Ban Giám khảo nghiên cứu kỹ thể lệ, bám sát các tiêu chí và quy chế chấm thi; đánh giá tác phẩm khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch. Tổ Thư ký tổng hợp kết quả chính xác, khách quan; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Công tác điều hành thực hiện chặt chẽ, thống nhất; việc công bố kết quả và trao giải bảo đảm trang trọng, thiết thực.