Thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Campuchia

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hai nước, hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia đã và đang có mối quan hệ gắn bó tốt đẹp. Triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp năm 2009 (MOU năm 2009), nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai tích cực, hiệu quả từ trung ương đến địa phương, trong đó phải kể đến cơ chế Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia đã được hai Bộ phối hợp tổ chức luân phiên vào các năm 2017 (tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) và 2019 (tại tỉnh Xiêm-riệp, Campuchia).

Tuy nhiên, so với thời điểm ký MOU 2009, hiện nay, cả hai Bộ Tư pháp đều có một số chức năng và nhiệm vụ mới. Do đó, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị hai Bên cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký Bản Ghi nhớ mới thay thế MOU năm 2009 đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung.

Về Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia (Hội nghị đường biên) lần thứ ba tại Việt Nam,Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ,theo Kết luận Hội nghị đường biên lần thứ hai (tổ chức tại Xiêm-Riệp, Campuchia vào tháng 12/2019), Hội nghị đường biên lần thứ ba sẽ do Việt Nam chủ trì tổ chức vào năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 và một số nguyên nhân, tới nay Hội nghị tư pháp đường biên lần thứ ba vẫn chưa thể tổ chức theo dự kiến.

Việc duy trì cơ chế Hội nghị tư pháp đường biên lần thứ ba có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan tư pháp địa phương vùng biên giới hai nước, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp vùng biên nói riêng và ở hai nước nói chung. Chủ đề của Hội nghị liên quan đến các nội dung: phổ biến pháp luật; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự; tương trợ tư pháp về dân sự; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật...

Quang cảnh buổi hội đàm.

Đây đều là các nội dung trao đổi rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển. Do vậy, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị Ngài Koeut Rith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia sớm thu xếp lịch công tác để sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 3.

Về vấn đề liên quan đến người gốc Việt tại Campuchia, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm cấp giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia để họ có cuộc sống ổn định, thực sự yên tâm, phấn khởi lao động, sản xuất, học tập, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước Campuchia, qua đó góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đồng tình với các nội dung chia sẻ của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia Koeut Rith cho biết sẽ thu xếp lịch công tác để có thể thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 3. Về MOU mới thay thế MOU năm 2009, Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để sớm thống nhất và ký kết trong thời gian tới.

Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng tái khẳng định vai trò rất quan trọng của hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong việc tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác mà Lãnh đạo cấp cao của hai nước quan tâm chỉ đạo. Về vấn đề người gốc Việt tại Campuchia, Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiến hành rà soát nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy tờ pháp lý phù hợp với quy định pháp luật của Bạn.

Buổi hội đàm đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, đạt được kết quả tích cực trong việc thống nhất được những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.