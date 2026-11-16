Thống nhất nhiều nội dung phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm

Các đại biểu dự Lễ ký Quy chế phối hợp.

Quy chế nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia bảo hiểm và lợi ích công.

Theo nội dung Quy chế, hai cơ quan tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; trao đổi thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động hoặc lợi ích công. Đồng thời phối hợp rà soát, xác minh, đánh giá và xử lý các vụ việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện chính sách bảo hiểm.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong tổ chức thực hiện; thiết lập đầu mối phối hợp và duy trì chế độ trao đổi thông tin, sơ kết, tổng kết định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc ban hành Quy chế phối hợp là cơ sở để phát huy vai trò, trách nhiệm của hai ngành, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.