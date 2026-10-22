Thống nhất nhận thức về khái niệm, phương pháp trong xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trực tiếp tại TP Hà Nội, kết nối trực tuyến với hơn 3.000 điểm cầu trên cả nước.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và đại diện các sở, ban, ngành dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Lâm Đồng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị tham gia hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm (VTVL) trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Theo kết luận, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu VTVL thống nhất trong hệ thống chính trị trong năm 2026. Dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, có nguồn gốc, được kiểm tra, xác nhận và có khả năng kết nối, khai thác, cập nhật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, bố trí, cơ cấu lại nhân lực; xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu để xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2026.

Việc xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng, tính chất công việc và điều kiện thực tế, không áp dụng máy móc định mức biên chế hoặc lấy số lượng nhân sự hiện có làm căn cứ duy nhất.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với hơn 3.000 điểm cầu trên cả nước

Trong chương trình, các cơ quan, đơn vị đã được hướng dẫn sử dụng bộ biểu mẫu Excel để rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Đồng thời, phổ biến danh mục chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị theo 3 cấp, phục vụ xây dựng bản đồ chức năng quốc gia số; danh mục và hướng dẫn sử dụng bộ biểu VTVL.

Dịp này, một số đơn vị, địa phương đã có tham luận, trình bày kinh nghiệm, kết quả bước đầu về việc xây dựng cơ sở dữ liệu VTVL.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tham luận.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tham luận tại hội nghị

Theo đồng chí Tôn Thiện Đồng, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng VTVL.

Đến nay, tỉnh đã thành lập các tổ công tác, rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu hiện có; đồng thời hoàn thành sớm việc nạp dữ liệu vào hệ thống biểu mẫu Excel và hướng dẫn trực tuyến cho 8 đơn vị làm điểm.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn trong việc phân định nhiệm vụ chi tiết và xác định thời gian hao phí cho từng đầu việc.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hướng dẫn, giải đáp vướng mắc và cung cấp phương pháp định lượng thời gian hao phí; đồng thời tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thiện rà soát dữ liệu gốc đúng tiến độ.

Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng bộ biểu mẫu Excel để rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị được thống nhất về phương pháp, quy trình và yêu cầu dữ liệu, làm cơ sở triển khai rà soát, hoàn thiện VTVL đồng bộ, đúng tiến độ.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành tổ chức bộ máy trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ giúp việc trong thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu VTVL; đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc và áp lực của cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, phường.

Quy trình rà soát VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế gồm 8 bước

Nhấn mạnh kết quả hoàn thiện VTVL sẽ là cơ sở tiếp tục đổi mới quản lý đội ngũ và chính sách tiền lương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thống nhất nhận thức về khái niệm, phương pháp; vận dụng phù hợp đặc thù từng khối, ngành, cấp.

Quá trình thực hiện phải nhận diện đúng những khó khăn, điểm nghẽn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, có tính nền tảng; đồng thời tổ chức thực hiện với yêu cầu rõ tiến độ, có sản phẩm cụ thể.

Vị trí việc làm không phải một người, một chức danh hay một suất biên chế. Quá trình triển khai, không hợp thức hóa hiện trạng; không đồng nhất vị trí, người quy đổi và chỉ tiêu biên chế. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu 6 yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Trọng tâm là kỷ luật tiến độ, chất lượng dữ liệu, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.