Thống nhất nhận thức và hành động

Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 chủ trì. Sau khi Đại tá Phạm Lê Tuấn, Sư đoàn trưởng trình bày quyết tâm tác chiến, các ý kiến tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đóng góp vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn.

Không khí thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn. Mỗi cán bộ tiếp cận vấn đề từ chức trách, kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn của đơn vị mình. Có ý kiến nhấn mạnh xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu; có ý kiến đề nghị xem xét kỹ hơn những nhận định trong quyết tâm tác chiến của người chỉ huy. Những vấn đề còn khác nhau được đưa ra trao đổi, phân tích để làm rõ cơ sở lựa chọn phương án tác chiến.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao đổi với khung diễn tập Sư đoàn 324.

Trung tá Lê Văn Thọ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 335 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, gắn với chuẩn bị công sự, trận địa vững chắc, liên hoàn. Theo đồng chí, trước những thách thức từ vũ khí, trang bị và phương tiện trinh sát hiện đại của “đối phương”, công tác chuẩn bị phải toàn diện, giữ vững yếu tố bí mật, gắn hoàn chỉnh văn kiện với nâng cao khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Tất Tràng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 1 nêu băn khoăn về một số nội dung trong quyết tâm tác chiến của Sư đoàn trưởng, nhất là việc xác định hướng phòng ngự chủ yếu và thứ yếu. Ý kiến của đồng chí đặt ra yêu cầu đánh giá thận trọng tình hình, xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan, bảo đảm quyết định của người chỉ huy có cơ sở vững chắc.

Những ý kiến khác nhau được trao đổi trên tinh thần trách nhiệm, cùng hướng đến nâng cao chất lượng chuẩn bị chiến đấu. Thượng tá Lưu Việt Hà, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 324 phân tích cơ sở của phương án do Sư đoàn trưởng đề xuất, từ tình hình “đối phương”, khả năng của ta đến đặc điểm địa hình. Các vấn đề còn băn khoăn được làm rõ trực tiếp. Người chỉ huy giải trình cơ sở nhận định; cán bộ có ý kiến khác tiếp tục trình bày quan điểm. Người chủ trì điều hành thảo luận đi vào trọng tâm, tránh sa vào những nội dung đã rõ.

Từ diễn biến hội nghị, có thể thấy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo quân sự không phải là sự đồng thuận có sẵn hay những phát biểu mang tính thủ tục. Dân chủ phải tạo điều kiện để cán bộ nói thẳng, phân tích có căn cứ, bảo vệ quan điểm trên tinh thần xây dựng và sẵn sàng tiếp thu ý kiến xác đáng. Quyết tâm của người chỉ huy phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá khách quan, vận dụng đúng nguyên tắc và phát huy trí tuệ tập thể. Một ý kiến phản biện đúng lúc có thể giúp tập thể nhìn rõ vấn đề, bổ sung nội dung còn thiếu, nâng cao chất lượng quyết định.

Thống nhất quyết tâm, linh hoạt hành động

Dự và chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập PT-26, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tinh thần thảo luận tại Sư đoàn 324. Đồng chí nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy có ý nghĩa quan trọng đối với thành bại của nhiệm vụ; biểu dương việc đơn vị nghiêm túc xem xét những ý kiến khác nhau, phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo quân sự. Thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cho thấy có những ý kiến ban đầu thuộc về thiểu số, những quyết định của người chỉ huy đã góp phần tạo nên thắng lợi. Điều cốt yếu là mỗi nhận định, quyết định phải hướng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kiên định nguyên tắc nhưng không chủ quan; quyết đoán nhưng phải biết lắng nghe, xem xét thấu đáo các ý kiến đóng góp. Phát huy dân chủ giúp quyết định của người chỉ huy có thêm cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tham quan khu vực sơ tán sở chỉ huy Sư đoàn 324.

Từ những vấn đề được trao đổi, yêu cầu đặt ra với Sư đoàn 324 là tiếp tục hoàn chỉnh quyết tâm tác chiến, nghị quyết lãnh đạo, chuyển kết quả chuẩn bị thành năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động chuẩn bị diễn tập của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát tư tưởng chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội dung chuẩn bị. Theo đồng chí, thực tiễn chiến đấu có thể diễn biến khác dự kiến ban đầu. Vì vậy, người chỉ huy phải nắm chắc nguyên tắc, chủ động đánh giá tình hình, vận dụng linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tránh máy móc, rập khuôn. Đối với Sư đoàn 324, yêu cầu đó gắn với xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là ở người đứng đầu.

Từ hội nghị ở Sư đoàn 324, một yêu cầu xuyên suốt được khẳng định: Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của người chỉ huy để có quyết định đúng, thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Điều đó cần được thể hiện bằng chất lượng chuẩn bị, khả năng tổ chức thực hành tác chiến của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.