Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động theo các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, kết hợp trực tuyến đến 125 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của hơn 14.300 cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trực tiếp quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TW. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị, đối với việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, toàn Đảng bộ phải chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, từ “đăng ký” sang “tạo chuyển biến và sản phẩm cụ thể”; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã có Kế hoạch số 55 để thực hiện Chỉ thị với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tư tưởng theo phương châm “chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã có Kế hoạch số 56 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu triển khai kế hoạch của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện 5 Nghị quyết, 1 Chỉ thị của Bộ Chính trị và kết luận Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57 để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, yêu cầu, cần chú trọng thí điểm có kiểm soát đối với những mô hình mới, xác định rõ phạm vi, thời gian, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá; qua thực tiễn để sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Đồng thời, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng coi trọng sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế của công việc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc không dừng lại ở việc ban hành kế hoạch, mà phải tổ chức ngay việc triển khai. Mỗi kế hoạch cần được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy viên, người đứng đầu và từng bộ phận chuyên môn. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức, thiếu thực chất.