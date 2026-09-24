Quang cảnh lễ bế giảng - Ảnh: N.M

Trong 4 ngày, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch và hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các chuyên đề thiết thực, cập nhật những vấn đề mới; phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo cấp xã trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng - Ảnh: N.M

Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình, trong đó có 20 học viên đạt loại xuất sắc. Nhiều bài thu hoạch được đầu tư, có sự liên hệ thực tiễn và đề xuất những giải pháp sát với yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Lê Duẩn, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, lực lượng vũ trang và các sở, ngành; đặc biệt biểu dương tinh thần tự giác, cầu thị, gương mẫu của 113 đồng chí học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng - Ảnh: N.M

Đồng chí nhấn mạnh: Qua khóa bồi dưỡng, điều quan trọng không chỉ là cập nhật kiến thức, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, mà còn là thống nhất nhận thức, làm mới tư duy và phương pháp lãnh đạo. Với vai trò là những người trực tiếp lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, đồng chí yêu cầu các học viên cần chuyển những kiến thức được cập nhật thành hành động và kết quả cụ thể. Giá trị của khóa học phải được đo bằng sự chuyển biến thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại từng địa phương.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng chỉ cho các học viên - Ảnh: N.M

Để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng chính quyền số; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề từ cơ sở.

Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết công việc sát thực tiễn, không để ách tắc, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đại diện học viên phát biểu tại lễ bế giảng - Ảnh: N.M

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để triển khai hiệu quả lớp thứ hai theo kế hoạch; đồng thời theo dõi sát sao sự tiến bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ sau đào tạo.